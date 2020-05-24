Правительство России попросили разъяснить детали по выплатам врачам

Депутаты Госдумы обратились в правительство России с письмом, в котором попросили кабмин подробно разъяснить порядок получения медиками выплат по COVID-19. В протокольном поручении упоминаются сразу несколько важных вопросов.

Как сообщил РИА «Новости» подписавший письмо первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, до сих пор не всем медикам удалось получить причитающиеся им деньги.

В документе он и его коллеги попросили правительство уточнить само понятие «группа риска заражения коронавирусом».

«Именно из-за отсутствия определения термина и возникает большинство конфликтов. „Вы работаете в регистратуре, вам денег не положено“: типичный пример. Правительство должно четко прописать критерии группы риска — и они, конечно, должны быть широкими», — подчеркнул Тумусов.

Депутаты также попросили правительство сообщить, сколько медиков получили деньги и сколько должны были получить. Они также поинтересовались суммой выделенных на эти цели средств и предполагается ли резервные деньги.

По мнению Тутмосова, эти данные позволят оценить эффективность мер и ситуацию с выплатами. Он также удивился, что этих цифр до сих пор нет в публичном доступе. Депутат добавил, что предложил Счетной палате провести аудит программы «Развитие здравоохранения». Точные данные позволят понять, насколько эффективно в стране расходуются деньги на медицину.

Тутмосов уточнил, что по закону правительство должно ответить на протокольное поручение в течение 15 дней.

В конце второй декады мая Следственный комитет на Кубани возбудил первое уголовное дело за невыплату врачам положенной компенсации за работу с коронавирусными пациентами.