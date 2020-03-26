    26 марта 2020, 22:39

    Правительство получило право замораживать цены на лекарства

    Кирилл Фролов

    Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству право замораживать цены на лекарства и медицинские изделия во время эпидемии. Госдума приняла документ 19 марта, он действует с сегодняшнего дня.
    Правительство получило право замораживать цены на лекарства

    Согласно закону правительство может устанавливать предельные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, входящие в список жизненно необходимых. Также кабмин вправе регулировать отпускные цены производителей и надбавки к ним.

    Цены на лекарства смогут заморозить в случае эпидемии, объявления чрезвычайной ситуации или если за месяц препараты выросли в цене более чем на 30% сразу в нескольких регионах. Фиксировать цены на лекарства правительство сможет на 90 дней.

    До этого законодательство не регулировало цены на медицинские изделия.

    В России объявлен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Неделя с 30 марта по 5 апреля будет выходной. В Москве, Подмосковье, Петербурге и других регионах закроют точки общепита, фитнес-центры, некоторые общественные места.