Правительство получило право замораживать цены на лекарства

Согласно закону правительство может устанавливать предельные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, входящие в список жизненно необходимых. Также кабмин вправе регулировать отпускные цены производителей и надбавки к ним.

Цены на лекарства смогут заморозить в случае эпидемии, объявления чрезвычайной ситуации или если за месяц препараты выросли в цене более чем на 30% сразу в нескольких регионах. Фиксировать цены на лекарства правительство сможет на 90 дней.

До этого законодательство не регулировало цены на медицинские изделия.

В России объявлен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Неделя с 30 марта по 5 апреля будет выходной. В Москве, Подмосковье, Петербурге и других регионах закроют точки общепита, фитнес-центры, некоторые общественные места.