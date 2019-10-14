Правительство направит на борьбу с раком 120 млрд рублей в 2020 году

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила об увеличении на 50 миллиардов рублей суммы, которую направят на химиотерапию для онкобольных россиян. Всего на эти цели в 2020 году будет выделено 120 миллиардов рублей.

«В 2020 году у нас на направление, касающееся онкологии, в рамках национального проекта будет направлено еще дополнительно 50 миллиардов рублей. То есть это 120 миллиардов рублей», — приводит «Интерфакс» слова Голиковой.

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Замглавы правительства отметила, что в 2019 году в фонд обязательного медстрахования (ОМС) было направлено 70 миллиардов рублей. Эти средства предназначаются на химическую терапию раковых больных.

Также Голикова подчеркнула, что на обеспечение граждан России необходимыми лекарствами будет потрачено 177 миллиардов рублей из бюджета страны.

Ранее вице-премьер заявила, что две трети онкобольных граждан России не получают химиотерапию в российских стационарах. В апреле 2019 года Голикова выразила надежду на то, что ситуация исправится, и призвала наладить строгий мониторинг.