Правильные утренние привычки помогут сбросить лишний вес

Специалист рассказала, что, в первую очередь, необходимо пить утром около 300-500 миллилитров воды. Так организм сможет восстановиться после сна и запустить пищеварение. Воду можно заменить травяным чаем.

Также необходимо сделать привычкой белковый завтрак, чтобы отрегулировать утренний уровень глюкозы в крови и надолго избавиться от чувства голода. Баррелл посоветовала употреблять в день 20-30 граммов клетчатки.

Важным фактором улучшения метаболизма и запуска снижения веса специалист назвала кофеин. Однако в таком случае стоит отказаться от добавления в кофе молока.

День не следует, по словам диетолога, начинать со сладостей, чтобы организм не требовал их в течение дня.