Правильные утренние привычки помогут сбросить лишний вес
Диетолог Сьюзи Баррелл рассказала, что нужно сделать после пробуждения, чтобы лишние килограммы ушли без диет, сообщило ИА Nation News со ссылкой на Daily Mail.
Специалист рассказала, что, в первую очередь, необходимо пить утром около 300-500 миллилитров воды. Так организм сможет восстановиться после сна и запустить пищеварение. Воду можно заменить травяным чаем.
Также необходимо сделать привычкой белковый завтрак, чтобы отрегулировать утренний уровень глюкозы в крови и надолго избавиться от чувства голода. Баррелл посоветовала употреблять в день 20-30 граммов клетчатки.
Важным фактором улучшения метаболизма и запуска снижения веса специалист назвала кофеин. Однако в таком случае стоит отказаться от добавления в кофе молока.
День не следует, по словам диетолога, начинать со сладостей, чтобы организм не требовал их в течение дня.