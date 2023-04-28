Здоровье 28 апреля 2023, 11:15 Правила выбора шашлыка перечислили в Роспотребнадзоре Роспотребнадзор: серый жир — это признак некачественного мяса

Читать 360tv в

В пресс-службе Роспотребнадзора перечислили правила, на которые следует ориентироваться при выборе шашлыка. В первую очередь, россиянам посоветовали покупать мясо в специально оборудованных торговых точках, написала Lenta.ru.

Выбирая мясо для шашлыка, необходимо смотреть на его цвет и запах. На то, что мясо свежее, указывают следующие показатели: тонкая корочка бледно-красного цвета, белый или желтоватый жир, свежий запах, плотная консистенция.

Реклама

Если вы видите, что поверхность мяса имеет красный оттенок, вероятнее всего, оно хранилось замороженным. На плохое мясо указывают серый жир, потеки внутри упаковки, беловатые пузырьки в мышечной ткани мяса, дряблая консистенция, резюмировали в ведомстве.