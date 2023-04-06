Здоровье 06 апреля 2023, 17:13 Pravda.Ru: иван-чай способен устранить головные боли

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Иван-чай содержит в себе огромное количество необходимых микроэлементов для организма человека. О пользе напитка рассказала собственник авторского магазина чая Оксана Смущенко в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, иван-чай обладает противовоспалительным, успокаивающим и обволакивающим свойством. Также этот полезный напиток часто используют для борьбы с мигренью и болезнями желудочно-кишечного тракта.

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Отмечается, что успокаивающие свойства чая могут вызвать у человека излишнюю сонливость.