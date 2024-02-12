12 февраля 2024, 16:55
Pravda-nn.ru: лечение насморка соком лука опасно и может спровоцировать ожог слизистой
Многие методы самолечения не только не эффективны, но и опасны для здоровья. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-секретаря ННГУ им. Лобачевского Алексея Никонова.
Он отметил, что нижегородские врачи предостерегли пациентов от того, чтобы закапывать в нос при насморке сок чеснока, редьки или репчатого лука. Такие агрессивные средства могут вызвать ожог слизистой.
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Кроме того, ни в коем случае нельзя греть пазухи горячими яйцами при гайморите.
Врачи
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