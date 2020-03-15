Пранкера арестовали за дурацкие шутки над коронавирусом. Не помогли даже извинения

Пранкера из Алматы арестовали на 10 суток за розыгрыши в метро. Он пугал пассажиров, имитируя кашель с кровью. Полиция обвинила его в мелком хулиганстве.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Алматы в своем Instagram. Правоохранители обнаружили нарушение во время мониторинга социальных сетей. 23-летний житель города выложил ролик, на котором пугал пассажиров метро. Он притворялся, что болен и кашляет кровью, а затем начинал общаться со своими попутчиками. На некоторых из них пранкер кашлял, кого-то хватал за руки, а за одним пассажиром и вовсе начал бегать по вагону.

Сейчас на волне и без того непростой ситуации действия гражданина Х. — кощунство. Ради так называемого хайпа молодой человек наплевал на все моральные и этические нормы, за что и был привлечен сотрудниками полиции к административной ответственности по статье 434 КРКобАП „Мелкое хулиганство“ Салтанат Азирбек официальный представитель Департамента полиции города Алматы.

Не помогли автору видео и публичные извинения. Перед началом судебного процесса он записал ролик, в котором объяснил свои действия. Молодой человек подчеркнул, что не болен коронавирусом. По его словам, он не хотел никого пугать — видео носило исключительно юмористический характер.

Несмотря на извинения, пранкера арестовали на 10 суток.

По последней информации, в Казахстане обнаружили шесть случаев заболевания коронавирусом. Двое пациентов оказались жителями Нур-Султана, а еще четверо проживают в Алмате. Все зараженные недавно вернулись из-за рубежа.