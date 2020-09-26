Гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов не исключил формирование пожизненного иммунитета к коронавирусу. Но речь идет не о всех случаях.

«При определенных особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован», — поделился эксперт в фильме «Опасный вирус. Вакцины» на телеканале «Россия 1».

Ранее глава Минздрава рассказал, кому можно не делать прививку от коронавируса. Тем, у кого уже есть антитела к коронавирусу из-за перенесенной болезни, в этом сезоне можно не вакцинироваться. А вот людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо привиться от вируса в первую очередь. Потому что гипертоникам тяжелее переносить эту инфекцию.

Жители Московской области смогут получить вакцину от коронавируса уже к концу года, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Массовая вакцинация начнется сразу после того, как завершатся все регистрационные процедуры.