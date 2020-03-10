«Пожинаем плоды своей свободы». Россию ждет эпидемия коклюша из-за антипрививочников?

Увеличение числа заболевших коклюшем в России произошло из-за отказа делать прививки. Вакцинироваться надо обязательно. Тем не менее нет причин думать, что страну ожидает эпидемия. Об этом «360» рассказал вирусолог Виктор Зуев.

Тяжелая болезнь, на детей смотреть больно. Это потому что очень свободно у нас с выбором вакцин, вакцинации. Мы пожинаем плоды этой свободы. Свобода хороша там, где она уместна. А там, где нужно что-то делать обязательно, нужно делать обязательно и не мудрствовать лукаво Виктор Зуев доктор медицинских наук, член Президиума РАЕН, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи.

Он объяснил, что коклюш — это тяжелый кашель, поражение верхних дыхательных путей, поражение всего организма.

«Жаль до слез больных», — сказал Зуев.

По его словам, также ситуация обстоит и с корью. Число заболевших за последнее время возросло. Зуев отметил, что совсем плохо все с этим на Украине. Он добавил, что корь хуже переносят взрослые. Что касается коклюша, то ни о какой эпидемии речь пока точно не идет.

«Бояться не стоит», — заключил вирусолог.

Такого же мнения придерживается и первый зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Паниковать не надо, прививаться надо», — заявил он в разговоре с «360».

Ранее стало известно, что за последний год в России на 40% увеличилось число людей, заболевших коклюшем.