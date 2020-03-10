«Пожинаем плоды своей свободы». Россию ждет эпидемия коклюша из-за антипрививочников?
Тяжелая болезнь, на детей смотреть больно. Это потому что очень свободно у нас с выбором вакцин, вакцинации. Мы пожинаем плоды этой свободы. Свобода хороша там, где она уместна. А там, где нужно что-то делать обязательно, нужно делать обязательно и не мудрствовать лукавоВиктор Зуев доктор медицинских наук, член Президиума РАЕН, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи.
Он объяснил, что коклюш — это тяжелый кашель, поражение верхних дыхательных путей, поражение всего организма.
«Жаль до слез больных», — сказал Зуев.
По его словам, также ситуация обстоит и с корью. Число заболевших за последнее время возросло. Зуев отметил, что совсем плохо все с этим на Украине. Он добавил, что корь хуже переносят взрослые. Что касается коклюша, то ни о какой эпидемии речь пока точно не идет.
«Бояться не стоит», — заключил вирусолог.
Такого же мнения придерживается и первый зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
«Паниковать не надо, прививаться надо», — заявил он в разговоре с «360».
Ранее стало известно, что за последний год в России на 40% увеличилось число людей, заболевших коклюшем.