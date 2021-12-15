Пожилым жителям Хабаровского края за вакцинацию дадут деньги

Руководство Хабаровского края решило выплатить прошедшим вакцинацию от коронавируса пожилым жителям по две тысячи рублей. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев.

«Они тяжелее всех переносят ковид и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов. Вы знаете, что с конца октября для них введена самоизоляция. Чтобы поддержать наше старшее поколение, мною принято решение каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет выплачивать две тысячи рублей после прохождения курса вакцинации», — заявил он.

Решение будет актуально с 20 декабря по 1 марта. Выплата будет осуществляться на карту «Мир» или иными способами в две недели после окончательной вакцинации двумя компонентами.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев направил письма жителям Подмосковья старше 60 лет, в которых призвал их вакцинироваться. Губернатор отметил, что всего в Подмосковье проживают 947 тысяч человек старше 60 лет. Он также попросил глав муниципалитетов продолжать вести разъяснительную работу на эту тему.