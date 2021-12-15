Пожилым жителям Хабаровского края за вакцинацию дадут деньги
Пожилым жителям Хабаровского края за вакцинацию выплатят по две тысячи рублей
Руководство Хабаровского края решило выплатить прошедшим вакцинацию от коронавируса пожилым жителям по две тысячи рублей. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев.
«Они тяжелее всех переносят ковид и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов. Вы знаете, что с конца октября для них введена самоизоляция. Чтобы поддержать наше старшее поколение, мною принято решение каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет выплачивать две тысячи рублей после прохождения курса вакцинации», — заявил он.
Решение будет актуально с 20 декабря по 1 марта. Выплата будет осуществляться на карту «Мир» или иными способами в две недели после окончательной вакцинации двумя компонентами.
Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев направил письма жителям Подмосковья старше 60 лет, в которых призвал их вакцинироваться. Губернатор отметил, что всего в Подмосковье проживают 947 тысяч человек старше 60 лет. Он также попросил глав муниципалитетов продолжать вести разъяснительную работу на эту тему.