09 декабря 2022, 14:54
Пожилым рассказали о самом полезном напитке для здоровья
Диетолог Анжелика Дюваль: зеленый чай очень полезен для здоровья пожилых людей
В пожилом возрасте организму нужна особая поддержка. Процессы старения поможет замедлить зеленый чай, сообщила диетолог Анжелика Дюваль «Москве 24».
По словам специалиста, в зеленом чае содержится большое количество антиоксидантов, которые выводят из организма все вредные вещества. Также этот напиток благоприятно влияет на работу головного мозга и поддерживает сердечно-сосудистую систему.
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Для получения максимальной пользы от зеленого чай необходимо выбирать только качественный продукт.
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