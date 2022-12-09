Здоровье 09 декабря 2022, 14:54 Пожилым рассказали о самом полезном напитке для здоровья Диетолог Анжелика Дюваль: зеленый чай очень полезен для здоровья пожилых людей

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В пожилом возрасте организму нужна особая поддержка. Процессы старения поможет замедлить зеленый чай, сообщила диетолог Анжелика Дюваль «Москве 24».

По словам специалиста, в зеленом чае содержится большое количество антиоксидантов, которые выводят из организма все вредные вещества. Также этот напиток благоприятно влияет на работу головного мозга и поддерживает сердечно-сосудистую систему.

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Для получения максимальной пользы от зеленого чай необходимо выбирать только качественный продукт.

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