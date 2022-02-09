Пожилым рассказали, какие когнитивные нарушения могут возникнуть после ковида

У пожилых пациентов, которые долго страдали из-за потери вкуса и обоняния из-за COVID-19, могут развиться когнитивные нарушения. Об этом предупредила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Помимо этого, коронавирус в принципе провоцирует старение, потому что приводит к длительному воспалению, которое лежит в его основе, привел слова врача ТАСС.

При этом Ткачева предупредила, что у пожилых людей даже вызывающий у остальных пациентов только легкие симптомы «омикрон» может спровоцировать тяжелое течение болезни, о чем написала «Российская газета».

Ткачева порекомендовала пожилым людям пройти вакцинацию и не относиться к новому штамму легкомысленно.

Ранее гериатр рассказывала, что ни одна пандемия в мире не вызывала такую высокую смертность среди пожилых, как пандемия коронавируса.