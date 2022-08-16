Пожилым людям рассказали о пользе скандинавской ходьбы для здоровья

Издание Planet Today рассказало пожилым людям, в чем заключается польза скандинавской ходьбы, которая впервые пришла в Центральную Европу около 20 лет назад.

По словам исследователей, скандинавская ходьба сжигает на 18% больше калорий, чем обычная.

Исследование, которое было проведено в Италии, показало, что люди с избыточным весом во время занятий скандинавской ходьбой теряли вес быстрее, чем те, кто занимался обычной ходьбой, написало ИА Nation News.

Специалисты также отметили, что скандинавская ходьба может уменьшить боль в конечностях за счет перераспределения веса на руки и туловище.

«Если вы страдаете от болей в пояснице, бедре или колене, скандинавская ходьба может быть вам полезна, поскольку она несколько перераспределяет ваш вес. Но сначала стоит обсудить это с врачом, прежде чем попробовать, и прекратить, если боль не проходит даже при использовании палок», — говорится в сообщении экспертов.

Скандинавская ходьба может не только увеличить силу захвата рук, но и увеличить мышечную активность в плечах, тем самым укрепив плечевой пояс, добавили специалисты.