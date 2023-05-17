Здоровье 17 мая 2023, 00:55 Пожилым людям рассказали, какие супы нужно исключить из рациона Диетолог Соломатина: пожилым людям стоит отказаться от грибного и горохового супов Dmitry Kovalchuk / Unsplash

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Россиянам старше 60 лет следует исключить из рациона некоторые блюда, включая супы из грибов, гороха и фасоли, рассказала телеканалу «Москва 24» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, употребление наваристых бульонов может спровоцировать повышение уровня холестерина.

Соломатина отметила, что из-за употребления горохового, грибного, рисового, фасолевого и других супов на основе наваристых бульонов может повыситься риск возникновения инсульта и инфаркта.

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«Гороховый, фасолевый суп многие пожилые не переносят. Они тяжело перевариваются и могут вызвать брожение, дискомфорт. Грибные супы тоже сложно перевариваются», — добавила она.

По словам диетолога, предпочтение следует отдать вегетарианским супам. Соломатина уточнила, что полезными будут блюда с добавлением цветной капусты, брокколи и моркови. Такие супы можно приготовить в виде пюре.

Диетолог Маргарита Королева рассказала, что окрошка на квасе может вызывать вздутие кишечника и расстройства ЖКТ. Она порекомендовала готовить холодный летний суп на основе кефира.