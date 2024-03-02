Здоровье 02 марта 2024, 02:06 Пожилым людям рассказали, как улучшить память Nat Com: пожилые люди могут улучшить память с помощью пищевых добавок Freepik

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Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что пищевые добавки с растительной клетчаткой могут улучшить когнитивные функции у людей старше 60 лет. Результаты исследования опубликовали в Nature Communications.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 36 пар близнецов с признаками ухудшения когнитивных способностей. В течение 12 недель они принимали добавки с растительной клетчаткой, а также им давали белковые добавки для поддержания мышечной функции.

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Результаты исследования показали, что участники, принимавшие добавки с клетчаткой, продемонстрировали улучшение когнитивных способностей. Они показали лучшие результаты в тестах, связанных с памятью и скоростью реакции. Эти результаты подтвердили пользу использования пищевых добавок с клетчаткой для функционирования мозга у пожилых людей.

Терапевт Дарья Утюмова предложила включить в дневной рацион скумбрию, сельдь и тыквенные семечки. Эти продукты помогут улучшить память, выносливость и внимание.