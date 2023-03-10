Здоровье 10 марта 2023, 12:53 Пожилым людям посоветовали пить отвар шиповника

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что отвар шиповника является незаменимым напитком для пожилых людей, поскольку укрепляет сосуды и иммунитет, а также понижает давление.

В этом напитке содержится много витаминов C и А.

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«Известно, что пожилые быстрее заражаются, более подвержены различным заболеваниям. Так что витамин C им необходим», — сообщала Соломатина.

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Шиповник способен понижать давление естественным путем. Вместе с тем он обладает мочегонным действием, добавила врач.