Пожилым людям посоветовали отказаться от красного мяса | 360°

Здоровье 03 октября 2022, 10:58 Поделиться Telegram

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Viber Пожилым людям посоветовали отказаться от красного мяса Диетолог Игнатикова: пожилым людям желательно уменьшить количество животных жиров unsplash

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Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова заявила, что людям старше 65 лет стоит отказываться от некоторых продуктов. В первую очередь она посоветовала исключить из рациона переработанное красное мясо и ограничить употребление животных жиров. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Конечно же, нужно постараться отказаться от переработанного красного мяса. Это полуфабрикаты, всевозможные колбасы, сосиски, котлеты, гамбургеры. Желательно уменьшить количество животных жиров, не полностью исключать, все-таки в рационе должны быть и сыр, и сливочное масло, но это должно быть умеренное, ограниченное количество. Лучше переходить на птицу, белое мясо, растительный белок», — сказала Игнатикова.

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Специалист также посоветовала ограничить потребление сахара, алкоголя и соли.

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«Важно уменьшить потребление соли в чистом виде и в готовых продуктах, например, в консервированных огурцах или помидорах, а также скрытой соли, условно, в вяленой рыбе или в том же сыре. Соль задерживает жидкость в организме, приводит к повышению давления и, как следствие, возникает риск развития инсульта или инфаркта», — заключила Игнатикова.

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