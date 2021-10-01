Пожилым людям перечислили вредные для здоровья продукты

Далеко не все продукты можно есть в пожилом возрасте. Из-за замедления обмена веществ стоит отказаться от сладостей и полуфабрикатов. Об этом предупредила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Под запретом промышленные продукты, полуфабрикаты, также нужно ограничить потребление сладостей. В силу замедления метаболизма, наличия лишнего веса, наличия заболеваний сердца или диабета, готовые полуфабрикаты надо минимально использовать», — рассказала медик радио Sputnik.

Она добавила, что лучше всего готовить пищу самостоятельно. Также не стоит увлекаться сдобной выпечкой, которую можно заменить цельнозерновым хлебом. Если у человека диагностировано выпячивание кишечной стенки, то ему нельзя есть орехи и семечки.

«Если человек не знает состояния кишечника, не хочет делать колоноскопию, то пожилым людям лучше отдавать предпочтение молотым орехам и семенам в виде урбечей (молотой пасты — прим. ред.)», — посоветовала Дианова.

По словам врача, людям в возрасте стоит заменить красное мясо на птицу или рыбу. Еще необходимо помнить, что острые блюда могут обернуться обострением заболеваний желудка и поджелудочной железы.