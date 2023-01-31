Здоровье 31 января 2023, 23:28 Пожилым людям дали советы по питанию Врач Малиновская: белок поможет снизить риски переломов

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Пожилые люди нуждаются в особом питании с большим содержанием полезных и важных микроэлементов в продуктах. Советы по питанию для пенсионеров дала врач Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская в беседе с «Общественной службой новостей».

По словам специалиста, пожилым людям очень важно не исключать из своего рациона продукты, содержащие белок, ведь именно он снижает риски возможных переломов.

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Если человек долгое время питался исключительно растительной пищей, врач рекомендовала включать в рацион мясо постепенно.

Оптимальным вариантом будет употребление не более 30 граммов продукта за один раз.