Пожилых россиян заверили в безопасности вакцины от коронавируса

В России вакцинация от коронавируса среди пожилых людей находится в приоритете. Как выяснилось, в старшем возрасте легче переносится прививка. Но есть противопоказания. Об этом рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Вакцину разрешено делать только людям, у которых нет обострения хронического заболевания. Но это является противопоказанием к любой вакцинации. При этом реакция на прививку среди пожилых граждан гораздо ниже: она более сглаженная и менее выраженная, потому что нет такого мощного иммунного ответа», — передало ИА Nation News ее слова.

Эксперт назвала вакцину «Спутник V» уникальной. По ее словам, она спокойно переносится взрослыми. Поэтому чем выше риск заболеть, тем больше этот человек нуждается в препарате.

Также врач объяснила, что схема действия у отечественной прививки очень простая. Никаких иммунных реакций от нее нет. При этом в вакцине есть аденовирус, который вызывает ОРВИ. Но с ним хоть раз сталкивался любой человек. Для прививки этот вирус обезвреживают, и он утрачивает способность к размножению.

«То есть вакцина обезврежена и абсолютно безопасна. Переносят ее все удовлетворительно, в том числе и пожилые люди», — резюмировал она.

В Подмосковье прививку от коронавируса получили уже 500 тысяч человек. Сейчас в области работает 237 пунктов вакцинации.