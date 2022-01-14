Пожилых россиян предупредили об особой опасности «омикрона»

Пожилых россиян отнесли к группе особого риска по новому штамму «омикрон». Именно им посоветовали в первую очередь ревакцинироваться.

Главный специалист Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Владислав Жемчугов прокомментировал для Nation News заявление ВОЗ о повышенной опасности «омикрона» для трех категорий людей. В международной организации отметили, что к группе риска относятся пожилых, пациентов с хроническими заболеваниями и тех, кто не сделал прививку.

Жемчугов напомнил, что людей в возрасте включили в зону риска тяжелого течения COVID-19 с начала пандемии.

«Группа риска № 1 — возрастные люди, у которых скапливаются разные нарушения здоровья, но это не новость. <…> Собственно, именно с них начинали вакцинацию. Сейчас остается все то же самое», — подчеркнул специалист.

Он заметил, что статистики по новому штамму пока недостаточно и выводы делать рано. С уверенностью можно только утверждать о необходимости для пожилых людей в первую очередь защитить себя от болезни.

«Пожилая группа пациентов, без сомнения, остается в зоне риска, кандидатами на вакцинацию», — сказал Жемчугов.

«Омикрон», добавил иммунолог, отличается от штамма «дельта» большей заразностью, а также нуждается в более бдительном контроле. При этом все врачебные рекомендации остаются прежними.

«Поскольку „омикрон“ более контагиозен, необходимо провакцинироваться. Чем свежее эта манипуляция, тем она эффективнее», — заключил иммунолог.