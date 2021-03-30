Пожилых предупредили о риске повторного заражения коронавирусом

Пожилые люди особенно уязвимы перед коронавирусом. После 65 лет каждый второй представитель этой возрастной категории может повторно заболеть COVID-19. Поэтому прививка им нужна обязательно.

Степень иммунной защиты проанализировали специалисты Statens Serum Institut в Копенгагене, сообщила газета «Известия» со ссылкой на результаты их работы. В ее основу легли данные по 10,6 миллиона ПЦР-тестов, проведенных в Дании с начала пандемии.

Специалисты пришли к выводу, что в среднем от повторного заражения переболевший человек защищен на 78,8%. Из 100 перенесших ковид таким образом, как говорит статистика, коронавирус снова подцепит 21 человек.

Если пациент старше 65 лет, то показатель достигает только 47,1%. И вероятность заболеть COVID-19 фактически есть у каждого второго.

«Более точное понимание степени защиты от повторного заражения среди переболевших SARS-CoV-2 необходимо, чтобы определить оптимальные пути противодействия инфекции», — подчеркнули ученые.

Полученные данные, заявили датчане, указывают на необходимость прививок для людей старшего возраста. И даже тех, кто уже перенес инфекцию. Российские коллеги в свою очередь не стали спешить с выводами и заявили, что стоит провести надлежащие клинические испытания.