Пожилых граждан обязали привиться от коронавируса в Пермском крае
Жителей Пермской области старше 60 лет обязали привиться от коронавируса
Глава Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев подписал постановление, расширившее список сфер, работники которых обязаны сделать прививку от коронавируса. Вакцинироваться также обязали волонтеров и жителей старше 60 лет. Текст документа опубликовали на сайте краевого управления Роспотребнадзора.
Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю изложил в документе необходимость введения дополнительных мер. Виталий Костарев сообщил, что доля заболевших среди людей старшей 60 лет составляет 31%, а темп прироста среди таких пациентов за неделю составил 19%. Глава Роспотребнадзора также добавил, что самая высокая смертность среди заболевших отмечается среди жителей старше 60 лет.
К списку тех, кто должен сделать обязательную прививку, добавились работники транспортной инфраструктуры, фармацевтических и ветеринарных услуг, туристских, курьерских и других сфер деятельности. Также привиться должны волонтеры и вахтовики.
В сентябре в Пермском крае ввели QR-коды для посещения заведений общественного питания.