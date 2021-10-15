Пожилых граждан обязали привиться от коронавируса в Пермском крае

Глава Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев подписал постановление, расширившее список сфер, работники которых обязаны сделать прививку от коронавируса. Вакцинироваться также обязали волонтеров и жителей старше 60 лет. Текст документа опубликовали на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю изложил в документе необходимость введения дополнительных мер. Виталий Костарев сообщил, что доля заболевших среди людей старшей 60 лет составляет 31%, а темп прироста среди таких пациентов за неделю составил 19%. Глава Роспотребнадзора также добавил, что самая высокая смертность среди заболевших отмечается среди жителей старше 60 лет.

К списку тех, кто должен сделать обязательную прививку, добавились работники транспортной инфраструктуры, фармацевтических и ветеринарных услуг, туристских, курьерских и других сфер деятельности. Также привиться должны волонтеры и вахтовики.

В сентябре в Пермском крае ввели QR-коды для посещения заведений общественного питания.