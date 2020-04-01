Пожилые россияне стали чаще болеть пневмонией

По данным издания, в 2018 году больше всего пенсионеров, заболевших пневмонией, оказалось в Тыве, Кировской, Брянской областях, на Алтае и в Ингушетии.

Меньше всего пожилых россиян заболели пневмонией в Северной Осетии, Москве, Дагестане, Костромской и Саратовской областях.

«Дело в том, что внебольничная пневмококковая пневмония у лиц старше 65 лет является причиной смертности в 32% случаев. Это не сравнимо ни с каким коронавирусом, ни с чем. Чистый пневмококк — 60 с лишним процентов и в смеси с другими микробами — до 80», — уточнил главный внештатный пульмонолог Минздрава в ЦФО Андрей Малявин.