Пожилой литовец скончался после второй дозы прививки Moderna

В Литве пожилой мужчина умер после введения второй дозы вакцины от коронавируса. Прививали 78-летнего пенсионера препаратом Moderna. Его смерть, по предварительным данным, с вакцинацией не связана.

Житель Клайпеды пришел за прививкой в поликлинику, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные литовского радио. Сначала он чувствовал себя хорошо, но потом у пенсионера появилась слабость. Вызванная в медучреждение скорая не смогла спасти мужчину.

«Мы просто не можем представить себе причину (смерти), будем ждать расследования», — заявила главврач поликлиники Лорета Венцкене.

Предварительно установлено, добавила она, что смерть 78-летнего пациента с вакцинацией не связана. Никаких характерных симптомов — тромбоэмболии или анафилактической реакции — у мужчины не выявили.

«Пациент, согласно амбулаторной карте, очень давно, несколько лет ходит к врачу, и заболеваний не зафиксировано», — пояснила Венцкене.

Госагентство по контролю за лекарственными средствами уточнило, что с начала вакцинации от COVID-19 в Литве зафиксировали восемь летальных случаев после прививки. С вакциной от коронавируса их связывать не стали.

Специалисты также зарегистрировали 1742 случая предполагаемых побочных реакций на вакцины. Это 0,34% от общего числа сделанных прививок.