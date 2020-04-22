Пожилая супружеская пара вылечилась от коронавируса в один день
Британская супружеская пара, прожившая вместе 56 лет, вылечилась от коронавируса в один день. Сейчас они находятся на самоизоляции дома. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».
77-летний Синди Мур и его 76-летняя супруга Джин не разлучались друг от друга ни на день. Они вместе заразились коронавирусом в начале апреля. Врачи положили их в одно отделение.
Спустя пять дней супруги выздоровели, несмотря на не самую оптимистичную среди пожилых людей статистику.