Пожилая супружеская пара вылечилась от коронавируса в один день

77-летний Синди Мур и его 76-летняя супруга Джин не разлучались друг от друга ни на день. Они вместе заразились коронавирусом в начале апреля. Врачи положили их в одно отделение.

Спустя пять дней супруги выздоровели, несмотря на не самую оптимистичную среди пожилых людей статистику.