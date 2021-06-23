«Пожалели бы настоящих врачей»: Симоньян раскритиковала отговаривающих от прививки медиков

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян раскритиковала врачей, которые отговаривают людей от вакцинации. При этом она отметила, что нет доказательств вредоносности препарата от коронавируса.

По словам Симоньян, каждый день она слышит от знакомых, друзей и близких, что их отговорили от вакцинации медицинские работники.

«В поликлинике, в скорой помощи, просто знакомые или их постоянно лечащие терапевты, гинекологи, эндокринологи и прочие. Что это? Вот что это?» — задалась она вопросом в своем Telegram-канале.

Главред подчеркнула, что нет ни одного достоверного свидетельства вредоносности российской вакцины от ковида. При этом врачи продолжают отговаривать пациентов от прививок.

«Пожалели бы других, настоящих врачей. Которые второй год уже, задыхаясь в этих своих СИЗах, без сна, без продыху спасают заболевших. Которых могло бы не быть. Если бы не их коллеги», — заключила Симоньян.

Под постом главного редактора собралось большое количество комментариев. Многие поддержали Симоньян и поделились своими историями, когда медики отговаривали их от вакцинации. Также Симоньян запустила опрос, согласно которому 42% подписчиков или их знакомых отговаривали от прививки. Не сталкивались с подобным 58% пользователей.