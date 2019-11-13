Сотрудники Колумбийского университета в Нью-Йорке провели исследование с участием 112 женщин. Работу их сердечно-сосудистой системы оценили перед началом эксперимента, а после дали задание в течение недели вести пищевой дневник.

Спустя год участницы эксперимента предоставили подробный отчет о питании и прошли повторное обследование, которое показало значительную разницу между теми, кто наедался вечером, и распределявшими приемы пищи равномерно в течение дня.

У женщин, которые потребляли большую часть калорий после 18 часов, обнаружили значительные изменения в работе сердца. У этих участниц отметили большие повышение артериального давления, увеличение индекса массы тела и уровня глюкозы крови, нежели у остальных.

Эвелина Грейнер, одна из авторов исследования, связала это с отсутствием адекватного расходования энергии после обильных ужинов.