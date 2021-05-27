Повышенную волосатость тела связали с патологией

Слишком густые волосы на теле иногда сигнализируют о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом предупредила гинеколог-эндокринолог Елена Гаврилова, написал сайт «Аргументы и факты».

Повышенная волосатость тела делится на два вида. В первом случае за это отвечает генетика, такой феномен известен как гипертрихоз.

А в другом проблема кроется в патологии. Избыточный рост волос у женщин по мужскому типу называется гирсутизмом. В таком случае растительность наблюдается как в большом объеме, так и на несвойственных ей местах, отметило ИА Nation News. Например, на подбородке, груди, спине.

Рост волос в пожилом возрасте иногда говорит о наличии опухоли яичников и надпочечников.

К гирсутизму приводят: врожденная гиперплазия надпочечников, избыток гормона роста, резистентность к инсулину и прием некоторых лекарств — циклоспорина, препаратов тестостерона, анаболических стероидов, глюкокортикоидов, миноксидила.

Врач должен провести тщательный осмотр и опросить пациента. Для правильной диагностики иногда нужны анализ крови на гормоны, УЗИ органов малого таза, щитовидной железы, МРТ или КТ надпочечников.