Здоровье 30 мая 2023, 14:47 Повышенную смертность от COVID-19 объяснили лечением при помощи ИВЛ Ученые из США выяснили, что 60% погибших от COVID-19 пациентов лечили неправильно РИА «Новости»

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Применение искусственной вентиляции легких оказалось смертельно опасным для некоторых больных с диагностированным COVID-19. Национальный институт здравоохранения в Чикаго выяснил, что почти 60% погибших пациентов не удалось спасти из-за неправильной диагностики и лечения, сообщил сайт mk.ru.

Ученые заново исследовали пробы аутопсии умерших от коронавируса. В 90% анализов они нашли следы бактериальной пневмонии и диффузного повреждения альвеол, которые вызывало подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. Вторичную пневмонию диагностировали в 40% и менее образцов.

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Исследование показало, что повышенная смертность от COVID-19 могла быть связана с применением ИВЛ. В 43% случаев пациенты страдали бактериальной пневмонией, в 16% — от непатогенных причин дыхательной недостаточности. Однако врачи лечили эти 59% по схеме для ковидных больных, и пациенты скончались в госпиталях. Американские ученые заявили, что фактически медики, которые строго соблюдали протокол, загубили больше пациентов, чем те, что отходили от правил.

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