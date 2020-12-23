Повышенная чувствительность к холоду может быть симптомом болезни щитовидки

Повышенная чувствительность человека к холоду — не редкость. Однако из правила есть исключение — это нарушение работы щитовидной железы. В этом случае люди могут начать мерзнуть, но тревожить их будет совсем не это.

Терапевт Филипп Кузьменко рассказал в интервью радио Sputnik, что иногда люди начинают мерзнуть, когда у них есть проблемы в работе щитовидной железы. Но это не главный симптом заболевания.

«Если мы говорим о гипофункции щитовидной железы, то там большое количество симптомов, главным из которых является чудовищная вялость и сонливость», — рассказал Кузьменко. По его словам, если человека начали беспокоить такие вещи, то это повод обратиться к врачу.

«Если есть патология, то мы лечим щитовидную железу, а не мерзлявость», — отметил врач.

Для выявления проблем с щитовидной железой есть специальный тест, рассказал терапевт. Если его результат отрицательный, то речь нужно вести об индивидуальной особенности организма. В этом случае врач посоветовал, просто теплее одеваться. Еще Кузьменко отметил, что можно попробовать начать закаляться, но стопроцентного эффекта это не дает.