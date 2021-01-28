Повышение риска смерти от COVID-19 почти в три раза зафиксировали у пациентов с шизофренией

Из семи тысяч заразившихся коронавирусом 75 пациентов страдали шизофренией, 564 — аффективными расстройствами, 360 — тревожными. При этом 864 пациента с ковидом умерли или были переведены в хосписы в течение 45 дней с момента постановки диагноза.

Ученые изучили данные, возраст, расу, пол и скорректировали результаты. После этого они и пришли к выводу, что шизофрения повышает риск смерти от ковида почти в три раза.

Авторы исследования также отметили, что сокращение продолжительности жизни у страдающих шизофренией обычно связывается и с другими медицинскими факторами риска. Более того, ученым предстоят дальнейшие исследования связи между шизофренией и COVID-19.

В рамках исследования эксперты изучили медицинские записи 26 540 пациентов из Нью-Йорка, из низ 7348 человек были заражены коронавирусом. Ученые сравнивали пациентов с психическими заболеваниями с другими болеющими COVID-19, у которых подобных расстройств не было.

Заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева заявила, что тяжело переносить ковид может пациент любого возраста. Риск существует и для молодых, и для пожилых, написала «Газета.ru».