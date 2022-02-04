В Москве у пациентов, которые перенесли ковид, перестали брать повторный ПЦР-тест после выздоровления. Информацию об этом предоставили на горячей линии по коронавирусу и в нескольких поликлиниках города.

По словам сотрудников одной из поликлиник, сейчас людям после карантина новый тест сдавать не нужно. Аналогичные сведения предоставили в еще одной поликлинике. Там уточнили, что карантин закроется автоматически, а повторные тесты у выздоровевших сейчас никто не берет, написало РИА «Новости».

Оператор горячей линии города Москвы по коронавирусу заявил изданию, что повторное исследование на коронавирус нужно проходить на 10-11-й день болезни, однако более подробную информацию попросил уточнить в поликлинике или на сайте mos.ru. По словам другого оператора, с 24 января повторный ПЦР-тест не проводят.

Накануне президент Владимир Путин сообщил, что в правительстве начали обсуждать предложение отменить карантин для контактировавших с больными ковидом, сообщала «Газета.ru».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что этот карантин теряет смысл при «омикроне».