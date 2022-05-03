Повседневный продукт оказался эффективным помощником печени

Ежедневное употребление 50 граммовы творога позволит улучшить работоспособность и состояние печени. Об этом в интервью радио Sputnik заявила врач-диетолог Нурия Дианова.

По ее словам, в клетках человека, ведущего нездоровый образ жизни, часто накапливается жир. Уменьшить его помогает аминокислота метионин. Она, в частности, содержится в твороге.

«Эта аминокислота очень классно работает с печенью, с любыми заболеваниями печени. Я бы сказала, что метионин способствует уменьшению количества жира в печени. Языком научным можно сказать, что творог улучшает метаболизм клеток печени», — уточнила диетолог.

В среднем, человеку рекомендуется употреблять не менее 50 граммов творога в день. При этом порция может быть минимальной, а в обед или на ужин ее позволено увеличить вдвое. В составе творога, по мнению диетолога, человек может получить «одно из лучших сочетаний» полезных организму веществ.

Ранее диетолог Анна Гончарова рассказала, что кофе способен защитить организм от некоторых болезней. Две чашки кофе в день предотвращают развитие болезни Альцгеймера у пожилых людей. Также этот напиток на 15% снижает риск цирроза печени и защищает от онкологии.