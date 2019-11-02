Потерю удовольствия от секса у мужчин объяснили депрессией и неврастенией

Российские ученые выяснили, почему современные мужчины страдают оргазмической ангедонией — отсутствием удовольствия от секса при сохранении всех физиологических функций. Среди причин врачи назвали депрессию и неврастению.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на исследование ученых из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, удовольствие от оргазма — это исключительно психическое явление, которое не имеет ничего общего с физиологией.

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Врачи обследовали 50 мужчин в возрасте от 23 до 47 лет с жалобами на потерю удовольствия от секса. В 20% случаев мужчины не могли получать удовольствие из-за депрессии. У 26% причиной расстройства стала неврастения, а у 18% ангедония возникла из-за диссоциативного расстройства. У трети мужчин были шизотипические расстройства.

Чтобы вернуться к нормальной половой жизни врачи рекомендуют страдающим от депрессии мужчинам обратиться за помощью к психотерапевту и привести к специалисту также своих партнерш.

При неврастении необходимо нормализовать режим труда и отдыха, а также повысить физическую активность. Шизотипические расстройства лечатся специальными препаратами (нейролептиками и антидепрессантами).