Потерю слуха назвали еще одним последствием коронавируса | 360°

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Потерю слуха назвали еще одним последствием коронавируса

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Коронавирусная инфекция оказывает разнообразное влияние на человеческий организм, в том числе провоцируя потерю слуха. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-оториноларинголог Антон Ризаев.

У некоторых людей, по словам медика, может появляться шум в ушах и головокружение.

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«Хотя точных данных по частоте развития тугоухости на фоне SARS COV-19 на сегодня нет, в научной литературе описано множество таких случаев. Из известных к настоящему времени случаев можно говорить о нескольких вероятных механизмах развития поражения слухового анализатора», — процитировало ИА Nation News слова Ризаева.

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Медик предупредил, что без должного лечения такое состояние может затянуться на месяцы. Кроме того, похожие симптомы могут наблюдаться у людей с гриппом, аденовирусом, вирусом герпеса 1 и 2 типа, вирусом Эпштейн-Барра.

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