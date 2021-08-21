Потерявшим аппетит после ковида дали совет в Роспотребнадзоре

При потере аппетита после ковида следует принимать сипинговые смеси. Они помогут поддержать необходимый энергетический баланс, заявила эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

По словам эксперта, после выздоровления от ковида пациенты часто сталкиваются с отсутствием аппетита. Но организму необходима энергия для восстановления.

«Рекомендуется принимать сипинговые смеси — это специальные сбалансированные питательные смеси, расфасованные небольшими порциями, которые пьют через трубочку или маленькими глотками несколько раз в день», — процитировало Провоторову РИА «Новости».

Эксперт добавила, что после ковида не всегда случается гиповитаминоз. Но если человек долго болел, потерял аппетит и ничего не ел, то уровень полезных микронутриентов может уменьшиться.

Провоторова отметила, что при нормальном аппетите необходимо есть хотя бы трижды в день. Если у человека есть хронические заболевания, например, сахарный диабет или синдром раздраженного кишечника, то принимать пищу лучше через определенные интервалы времени.