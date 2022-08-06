«Потеряете мышцы, а не жир». Эндокринолог объяснил опасность диеты из арбузов

Любители арбуза, которые стремятся похудеть, используя в пищу только эту ягоду, должны помнить об опасности, которую несет такая диета. Об этом предупредила эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Эксперт отметила, что расхожее мнение о том, что арбуз может утолять голод, потому что богат клетчаткой, на самом деле является мифом. По словам врача, растительных волокон мало для полноценного насыщения, написала газета «Известия».

«Уверена, что и вы знаете — сколько бы вы ни съели арбуза, через короткий срок начинает сосать под ложечкой. По одной простой причине: вы поели неполноценно. Наше насыщение — достаточно сложный механизм», — пояснила Павлова.

Специалист напомнила, что для нормального насыщения нужно не просто набить желудок, а употребить еду, которая содержит полноценный набор углеводов, жиров и белков в правильной пропорции. В противном случае очень скоро голод вернется.

Павлова порекомендовала употреблять арбузы после основного приема пищи. Если есть только эту ягоду, можно начать терять мышечную массу, а не жир.

«Вы потеряете ценные мышцы. А мышцы, как я уже много раз говорила, — это наша молодость. И самый важный орган в теле человека — сердце — тоже мышца. Не надо его ослаблять», — заключила врач.