Потеря обоняния привела к депрессии и сексуальным проблемам

Люди, потерявшие обоняние из-за травмы головы, оказались больше подвержены депрессии, чем все остальные. При этом у них наблюдались еще и сексуальные расстройства. Статью об этом исследовании опубликовали в журнале Scientific Reports.

Само расстройство правильно называется посттравматическая обонятельная дисфункция. Человек считается больным, если он теряет обоняние полностью или частично. Степень утраты варьируется от тяжести травмы.

Оказалось, что такая дисфункция влияет на качество жизни сильнее, чем можно предположить. Ученые обратили на это внимание из-за пандемии коронавируса, которая на время лишила возможности ощущать запахи очень многих, но взаимосвязь депрессии, сексуальности и этого расстройства изучали уже давно.

Ученый из Ирана Рафие Ализаде изучал депрессивные симптомы и сексуальную активность у группы людей из 55 человек в возрасте от 25 до 63 лет. Все они состояли в браке и занимались сексом, но обладали посттравматической обонятельной дисфункцией. Также ученые отобрали 115 людей без этого заболевания. Результаты исследования показали, что оценка по шкале депрессии в среднем у людей с аносмией (потерей обоняния) была намного выше. То же самое наблюдалось и с сексуальной удовлетворенностью испытуемых.

Почему именно существует такая взаимосвязь, ученые пока точно сказать не смогли. Но предположили, что, скорее всего, это происходит из-за близкого расположения центров мозга, отвечающих за обоняние и эмоции. И если происходит повреждение одних участков, то, вероятно, оно затрагивает и вторые.