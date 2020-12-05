Потеря обоняния при ковиде оказалась опасной для мозга

Потеря обоняния при заражении коронавирусом может указывать на то, что в организме нарушился барьер который защищает мозг от поражений. Именно он не пускает вирус внутрь.

Об этом на своем YouTube-канале рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она отметила, что немецкие ученые из Университета Гумбольдта недавно узнали о новой способности коронавируса поражать организм. Оказалось, что он может проникать в мозг через обонятельный эпителий — клетки в носовой полости.

«На самом деле это вообще не шутки, потому что обонятельный эпителий это самая передовая часть мозга. И через этот обонятельный эпителий [коронавирус] в наш мозг может залезть», — подчеркнула биолог.

Баранова отметила, что в организме человека есть гематоэнцефалический барьер, который отделяет кровь от мозга — он не пускает коронавирус внутрь. Однако обонятельный эпителий является слабым местом. По словам биолога, ухудшение обоняния или полная его потеря при ковиде могут говорить о поражении мозга. В качестве подтверждения она привела в пример то, как протекает болезнь у пациентов с Альцгеймером: за год-два до снижения когнитивных функций у них ухудшается способность распознавать запахи.

«Поэтому восстановление обоняния — это очень важно. Если у вас осталась „дырка“ там, между внешней средой и мозгом, и эту дырку можно продиагностировать, потому что у нас не такое хорошее чувство запахов, чем раньше, или полное отсутствие запаха, то в эту дырку уже после того, как коронавирус ушел, что-то еще может залезть. И очень важно эту дырку каким-то образом закрыть», — отметила Баранова.

Она уверена, что возвращение обоняния говорит о том, что гематоэнцефалический барьер восстановился. При этом врач подчеркнула, что коронавирус попадает в мозг не у всех пациентов.