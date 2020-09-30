Пробная партия вакцины от коронавируса поступила в Калининград

Она уточнила, что в регион для клинических испытаний поступило 42 дозы вакцины. Пока специалисты проверяют препарат и изучают, как его можно перевозить в другие населенные пункты.

«Вакцина требует соответствующей холодовой цепи. Все 42 дозы проверяются. Пока вакцинация до момента поступления партии вакцины проводиться не будет», — заявила руководитель ведомства.

По данным оперативного штаба Калининградской области, за последние сутки выявили 54 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 4387 случаев заражения. Выздоровели после заражения 3312 пациентов. Количество умерших составило 82 человека. Под наблюдением врачей остается 1841 пациент.

В связи с увеличением роста количества новых случаев заражения в Калининградской области с 1 октября ввели ряд ограничений. Власти запретили проводить банкеты и свадьбы в кафе и ресторанах, простые гости при посещении учреждений общественного питания не могут находиться за одним столом вчетвером, а расстояние между столами должно быть не менее двух метров. Спортивные мероприятия пройдут без зрителей. Детские комнаты, ресторанные дворики и кинотеатры в торговых центрах не будут работать по выходным дням. Во всех общественных местах и транспорте жители обязаны носить маски. Сотрудники школ во время работы средства защиты должны носить постоянно.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» разработали в Институте имени Гамалеи. Это первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса. Вакцину производят в двух формах. Первый — это готовый для инъекций раствор в ампулах. Их хранят в замороженном виде при минус 20 градусах. Второй вариант — это сухой порошок, его разводят непосредственно перед введением. Он хранится при температуре в минус четыре градуса.

Препарат ставится в два этапа с разницей в три недели. Укол делают в мышцу плеча или бедра. Перед процедурой пациента осматривают врачи. Противопоказаниями для прививок являются первичные иммунодефициты, беременность, аллергические реакции в анамнезе и гиперчувствительность к препарату.