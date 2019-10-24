Пострадавшие от редкой болезни тюменцы рассказали о симптомах недуга

Врачи теряются в догадках, откуда и почему появилась загадочная гаффская болезнь в деревне Ачиры Тюменской области. Недуг характерен онемением конечностей и отказом внутренних органов, уже более 10 человек госпитализированы. Один из заболевших рассказал «360», что происходит в поселении.

«Нас везут в Тюмень, в больницу. Состояние стабильное. Мы ели карасей и уток. Сначала нам стало плохо, потом вроде ничего. Суставы болели, мышцы болели. Врачи диагноз не назвали, сказали, что отравление. Теперь на машине меня переводят в Тюмень», — рассказал житель поселения Ачир Рафаэль Барсуков.

Врачи пока не могут сказать ничего конкретного. Медики изучают симптомы, наблюдают заболевших. Странное заболевание начинается как отравление, а потом начинают неметь руки и ноги и отказывают почки и печень.

Число заболевших гаффской болезнью под Тюменью увеличилось до 11 Подробнее

Специалисты пытаются найти очаг болезни. Пока что эксперты склоняются к мнению, что причина кроется в рыбе и птице, которых ели местные жители.

Первыми жертвами вспышки гаффской болезни стали члены одной семьи, которые живут в деревне Ачиры. Их госпитализировали 21 октября, но позже с похожими симптомами пришлось отправить в больницу еще несколько человек. Сейчас под наблюдение медиков находятся 11 человек. У местных жителей массово берут анализы, чтобы выявить токсины.