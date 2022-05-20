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    20 мая 2022, 04:40

    Постоянную сонливость по утрам связали с заболеваниями мозга

    Доктор наук Токарев объяснил, что сонливость по утрам может быть вызвана заболеваниями

    Полина Созыкина

    Причиной постоянной сонливости по утрам могут быть заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой системы или головного мозга, заявил Ura.ru главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Иногда сонливость является следствием недосыпа, отметил специалист.

    Постоянную сонливость по утрам связали с заболеваниями мозга

    «Причиной постоянной сонливости по утрам могут быть нарушения со стороны эндокринной, сердечно-сосудистой, центральной нервной системы, начиная с шейного остеохондроза, при котором возникают сбои в кровообращении, и заканчивая проблемами головного мозга. Нередко причиной этого явления могут стать и заболевания щитовидной железы, и расстройства гликемического обмена — преддиабет», — рассказал собеседник издания.

    Анализы могут показать хороший результат, однако сонливость вкупе с раздражительностью, повышенным аппетитом и увеличением массы тела может быть свидетельством этих заболеваний. При совокупности таких симптомов необходимо обратиться к врачу.

    Однако причиной сонливости может быть и банальный недосып. В этом случае нужно наладить режим дня, посоветовал доктор наук.