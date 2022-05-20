Постоянную сонливость по утрам связали с заболеваниями мозга

Причиной постоянной сонливости по утрам могут быть заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой системы или головного мозга, заявил Ura.ru главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Иногда сонливость является следствием недосыпа, отметил специалист.

«Причиной постоянной сонливости по утрам могут быть нарушения со стороны эндокринной, сердечно-сосудистой, центральной нервной системы, начиная с шейного остеохондроза, при котором возникают сбои в кровообращении, и заканчивая проблемами головного мозга. Нередко причиной этого явления могут стать и заболевания щитовидной железы, и расстройства гликемического обмена — преддиабет», — рассказал собеседник издания.

Анализы могут показать хороший результат, однако сонливость вкупе с раздражительностью, повышенным аппетитом и увеличением массы тела может быть свидетельством этих заболеваний. При совокупности таких симптомов необходимо обратиться к врачу.

Однако причиной сонливости может быть и банальный недосып. В этом случае нужно наладить режим дня, посоветовал доктор наук.