Постоянное чувство холода может быть «звоночком» при опасных болезнях

Нутрициолог Алена Козырева рассказала, на какие болезни или проблемы в организме может указывать постоянное чувство холода. По словам специалиста, этот симптом чаще всего говорит о хрупкости кровеносных сосудов, дефиците белка и железа, либо указывает на гипотиреоз или хроническую сердечную недостаточность. Об этом она сообщила изданию «Слово и Дело».

«Диаметр сосудов меньше размера эритроцитов — клеток крови, переносящих кислород. Сосуд должен быть эластичным, чтобы пропустить крупный эритроцит. Если сосуд не может растянуться, то останется без питания целая область клеток», — процитировал NEWS.ru слова Козыревой.

У некоторых людей чувство зябкости возникает из-за пониженного метаболизма, который приводит к нарушению терморегуляции тканей. Те, кто страдает хронической сердечной недостаточностью, испытывает ощущения зябкости из-за снижения напора артериальной крови.

Кроме того, Козырева указала на ощущение зябкости по причине дефицита гемоглобина. Отсутствие в рационе мяса и субпродуктов ухудшает питание тканей тела и его обогрев.