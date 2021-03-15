Диетолог объяснила, как составить постное меню

Врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев рассказала «Радио 1», как составить полезное и правильное постное меню.

Ноев порекомендовала работающим людям приготовить в выходные еду на всю неделю. Она заметила, что хорошо замораживаются котлеты из моркови и свеклы. Для мягкости в них можно добавить кабачок и отруби.

ИА Nation News отметило совет специалиста употреблять в пост различные виды капусты. Цельнозерновые постные хлебцы можно использовать для перекуса, а кашу на воде — на завтрак. Картошка с салатом или запеченная в духовке цветная капуста подойдет для ужина.