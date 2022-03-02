Поставщик медицинского кислорода перестал работать в Кемеровской области

По решению Мариинского городского суда Кемеровской области в связи с требованием Ростехнадзора на 70 суток приостановлена работа компании «Мариинск-газ», которая поставляет медицинский кислород в учреждения здравоохранения, расположенные на севере региона, и в Красноярский край.

Как сообщает newizv.ru, проверки выявили более 15 нарушений промышленной безопасности. В ходе судебного заседания представитель компании сообщил о согласии с фактом выявленных нарушений и проинформировал, что сейчас они устраняются.

Хотя производство медицинского кислорода считается опасным, производственного контроля там не было, а работников не хватало. В отношении компании Ростехнадзор возбудил административное дело в связи с нарушением требований промышленной безопасности.

В то же время, с предприятием заключили действующие контракты, предусматривающие поставку кислорода до следующего года, некоторые районные больницы региона и Красноярского края.