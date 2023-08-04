Здоровье 04 августа 2023, 15:06 Поставки вакцины от гриппа в российские регионы начнутся в августе Мурашко: вакцины от гриппа начнут поставлять в регионы в августе РИА «Новости»

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В России начали подготовку к сезону гриппа, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В регионы начнут поставлять вакцины в августе, в первую очередь — в северные субъекты, сообщило РИА «Новости».

«Идет подготовка, контракты все заключены, вакцины прошли контроль качества, начинают поставляться», — подчеркнул глава Минздрава.

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Он указал, что все разнарядки на поставки уже дали. Первыми препараты получат северные регионы, заключил министр.

Региональным властям ранее дали рекомендации рассмотреть вопросы о подготовке к эпидсезону заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. В том числе обеспечить вакцинацию против гриппа с охватом до 60% от численности населения субъекта.

По оценке ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Чепурнова, в России следует ожидать новых волн заболеваемости ковидом и гриппом примерно каждые пять месяцев. Такой прогноз эксперт сделал в беседе с «360».