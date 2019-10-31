Поставить на ноги за пару дней. Как врачи МОНИКИ лечат тахикардию?

В МОНИКИ поставили на поток уникальные операции. Тахикардию и учащенный пульс в отделении кардиологии лечат всего двумя проколами. Такие малоинвазивные вмешательства позволяют поставить на ноги пациента уже через пару суток после поступления в стационар.

Еще 20-30 лет назад, чтобы вылечить тахикардию, приходилось вскрывать грудную клетку. Последствия такого вмешательства представить нетрудно. Отделение кардиологии в МОНИКИ может сделать аналогичную операцию двумя проколами, причем без использования общего наркоза.

«Делается это без разреза, методом прокола. Соответствующими электродами делаем диагностику, доходим до этого участка, током высокой частоты делаем микроожог и прерываем этот путь. Таким образом, человек становится полностью здоровым», — пояснил заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Ролан Бения.

Источник фото: телеканал «360»

На экранах можно увидеть весь процесс операции. В тело человека вводят специальный катетер, который по сосудам доходит прямо в сердце, чтобы устранить «поломку» органа.

Эта операция называется «абляция». Звучит ровно так, как и выглядит — сложно. Но главное, чтобы технология приносила пользу. А польза бесспорна.

Через несколько дней Дмитрию Обухову предстоит операция. У парня сложности с сердцем, пульс достигает 150-180 ударов в минуту. На какое-то время благодаря усилиям врачей проблема отступила, но не навсегда. Он говорит, что не переживает по поводу предстоящей операции. Дмитрий уверен, что скоро его сердце снова заработает как часы.

Источник фото: телеканал «360»

В отделении кардиохирургии МОНИКИ делают больше 1,2 тысячи операций в год. Это второе место по России. Такого результата достигли как раз за счет современных малоинвазивных технологий.