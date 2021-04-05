Связь тромбозов и тяжелой формы COVID-19 поставили под сомнение

Американские ученые обследовали 220 588 взрослых жителей Северной Калифорнии, чтобы выяснить, стоит ли применять препараты для профилактики образования тромбов при лечении зараженных коронавирусом пациентов. Они пришли к выводу, что делать этого не нужно.

Группа, работавшая под руководством научного сотрудника Исследовательского института Виталант Нарега Рубиняна, опубликовала свои результаты в научном журнале JAMA Internal Medicine.

Ранее стало известно, что из-за ковида у многих пациентов с тяжелой формой заболевания развивался венозный тромбоз. Об этом сообщали французские и российские медики.

Американские исследователи считают, что группы больных, получавших антикоагулянты, переболевших без них, а также не зараженных новым вирусом, показывают примерно одинаковые результаты.

Выяснилось, что тромбы образовывались у 0,5-1% людей из всех трех групп. Исследователи хотят еще раз проверить свои выводы во время более длительного исследования, но уже сейчас рекомендовали лечащим врачам от антикоагулянтов отказаться.

Производители вакцины AstraZeneca решили дать ей новое название Vaxzevriа после сообщений об образовании тромбов у людей, которым сделали прививку этим препаратом.